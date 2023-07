Seit vergangenem Herbst ist die Testphase für Taser bei der Polizei in Brandenburg zu Ende. Die Distanzwaffe kann zunehmend gegen Angreifer zum Einsatz kommen. Laut Polizei wirkt sie abschreckend: Oft reichte in diesem Jahr die bloße Androhung.

Ein Polizeibeamter einen Taser in der Hand.

Potsdam - Die Polizei in Brandenburg hat im ersten Halbjahr dieses Jahres bei 84 Einsätzen Taser gegen Angreifer eingesetzt. Das teilte das Polizeipräsidium in Potsdam der dpa mit. Damit hat sich die Zahl der Einsätze der Distanzwaffen erhöht. Jedoch lief zuvor erst eine Testphase, so dass auch weniger Geräte zur Verfügung standen.

Taser verschießen kleine Pfeile einige Meter weit. Treffen sie einen Menschen, erhält er einen Stromimpuls, der ihn sekundenlang handlungsunfähig macht. Die Polizei in Brandenburg erprobte diese Distanz-Elektroimpulsgeräte seit 2021 bis Mitte September 2022, danach wurde die Ausstattung damit ausgeweitet.

Derzeit gebe es 371 Geräte im Bestand der brandenburgischen Polizei, davon 285 Geräte im Bereich des Polizeipräsidiums Brandenburg und 86 Geräte in der Hochschule der Polizei, teilte die Behörde mit. Es würden noch weitere Dienststellen damit ausgestattet, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums. Die Ausbildung für den Einsatz an den Geräten werde voraussichtlich im Jahr 2024 abgeschlossen sein.

Mit Beginn der Erprobung Anfang März 2021 bis Mitte September 2022 registrierte die Polizei insgesamt 61 Einsätze, davon waren 39 Androhungen. Danach waren es bis zum Jahresende 2022 insgesamt 24 Einsätze, davon 19 Androhungen. Im ersten Halbjahr 2023 waren es laut Polizei 84 Einsätze, in 45 Fällen davon blieb es bei Androhungen.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben bislang gute Erfahrungen mit Tasern gemacht. Sie teilte mit, schwere Verletzungen seien weder für Einsatzkräfte noch für Störer bekannt geworden, die als potenziell gefährlich eingestuft worden seien. Zudem habe der Taser eine abschreckende und deeskalierende Wirkung.

Bei etlichen bekannt gewordenen Fällen, bei denen Taser in Brandenburg zum Einsatz kamen, gingen aggressive Täter auf Polizeibeamte los. Polizisten sollen mit dem Taser einen Angreifer auf Distanz halten können und außer Gefecht setzen, ohne ihn tödlich zu verletzen. Im Oktober 2022 war es allerdings zum ersten Todesfall im Zusammenhang mit einem Taser-Einsatz in Nordrhein-Westfalen gekommen.