In Suhl erfasst ein Fahrer laut Polizei einen sechsjährigen Jungen mit seinem Wagen und fährt weiter. Die Beamten stellen ihn aber wenig später.

Polizei: 83-Jähriger fährt Kind in Suhl an und flieht

Suhl - Ein 83 Jahre alter Autofahrer soll einen Sechsjährigen in Suhl angefahren und vom Unfallort geflohen sein. Der Mann setzte nach Polizeiangaben am Donnerstag seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Das Kind hatte eine Ampel überquert. Ob sie Rot oder Grün zeigte, war den Angaben zufolge zunächst unklar.

Der Junge wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und gab das Kennzeichen des Fahrzeugs an die Polizei weiter. So fassten die Beamten den mutmaßlichen Unfallfahrer wenig später: Er parkte auf einem nahegelegenen Parkplatz. Ihn erwarte eine Anzeige, hieß es.