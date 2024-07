Lindhorst - Mehrere fahrende Autos sind im Landkreis Schaumburg durch Steinwürfe beschädigt worden. Ein 13-Jähriger aus dem Kreis Gütersloh soll die Steine in Lindhorst von einer Bahnbrücke auf die Fahrbahn geworfen haben, wie die Polizei heute mitteilte. Die Beamten wurden am Samstagabend alarmiert und trafen eine Gruppe von Jugendlichen auf der Bahnbrücke an. Laut Zeugen soll der 13-Jährige der Täter gewesen sein. Bei zwei Autos verursachten die Steine Eindellungen und Lackkratzer, der Schaden beläuft sich etwa auf 4.000 Euro. Ermittelt wurde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Junge, der noch nicht strafmündig ist, wurde laut Polizei nach Klärung des Sachverhalts Angehörigen übergeben.