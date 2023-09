Hannover - Ein 39-Jähriger wird wegen Schmierereien mit möglicherweise politischem Hintergrund verdächtigt. Er soll in Hannover in den vergangenen Wochen unter anderem an einer Moschee, bei einem türkischen Verein und an Restaurants Graffiti hinterlassen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Wohnungsdurchsuchung am Mittwochabend erhärtete demnach den Verdacht gegen den Mann.

Den Angaben nach geht die Polizei derzeit davon aus, dass psychische Beeinträchtigungen den Mann dazu veranlasst zu haben, die Graffiti anzubringen. Politische Motive seien aber nicht auszuschließen. Der Staatsschutz ermittele. Der Mann sei vermutlich für eine einstellige Zahl an Schmierereien verantwortlich. Auf Fenstern eines Restaurants war der Ausruf „Scheiss Türken“ zu lesen, wie Bilder auf der Plattform X, vormals Twitter, zeigten. Die Polizei bestätigte die Echtheit der Bilder.

„Widerlich und beschämend. Wir müssen alle hinschauen, widersprechen und zusammenhalten“, schrieb Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in einem Beitrag auf X. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) schrieb dort, er sei fassungslos und wütend: „Ich verurteile diese rassistische Tat aufs Schärfste!“