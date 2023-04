Berlin - Der Berliner Politikforscher Thorsten Faas sieht Berlins neuen Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) nach dem Wahlkrimi in einem Dilemma. „Im besten Fall steht jetzt Aussage gegen Aussage - die Aussage der Koalition, man habe im dritten Wahlgang eine eigene Mehrheit gehabt, gegen die Aussage der AfD, dass eine erhebliche Anzahl der eigenen Abgeordneten mitgestimmt hat“, sagte der Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Wir werden es nie erfahren. Das ist ja genau der Sinn der geheimen Wahl.“ Man könne im Nachhinein zwar viel behaupten, aber keinen Beweis vorlegen.

CDU-Landeschef Wegner erhielt bei der Wahl zum Regierenden Bürgermeister am Donnerstag im Abgeordnetenhaus erst im dritten Wahlgang die nötige Mehrheit, obwohl die CDU und ihr Koalitionspartner SPD über genügend Mandate verfügen. Die AfD erkärte danach, im dritten Wahlgang für Wegner gestimmt zu haben. Das führte zu Spekulationen, der neue Regierungschef hätte von der Unterstützung der Partei abhängig gewesen sein können. Vertreter von CDU und SPD wiesen dies zurück. Auf dpa-Nachfrage bei einem größeren Teil der Fraktion erklärten neun AfD-Abgeordnete per Mail, sie hätten Wegner gewählt. Parallelen wurden zur Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich in Thüringen gezogen, der 2020 mit Stimmen von CDU und AfD für kurze Zeit Ministerpräsident wurde.

Faas hält den Thüringen-Vergleich nur bedingt für stimmig. „Der Vergleich zu Thüringen liegt einerseits auf der Hand, weil wir es möglicherweise mit einem Regierenden Bürgermeister zu tun haben, der mit AfD-Stimmen ins Amt gewählt wurde und möglicherweise genau von diesen Stimmen abhängig war“, sagte er. „Der Unterschied ist aber, dass in Thüringen Kemmerich keine eigene Mehrheit hinter sich hatte und dauerhaft von der AfD abhängig gewesen wäre - das ist hier nicht so.“

Die Reaktionen seien entsprechend moderater gewesen. „Niemand hat Kai Wegner einen Blumenstrauß vor die Füße geworfen. Insofern könnte es mittelfristig sogar - selbst wenn die AfD recht hätte mit ihrer Argumentation - ein strategischer Fehler der AfD gewesen sein, Kai Wegner eben doch den Weg ins Amt zu ebnen.“ Thüringens damalige Linksfraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow hatte Kemmerich nach der Wahl einen Blumenstrauß vor die Füße geworfen. Der FDP-Politiker kündigte bereits einen Tag später seinen Rückzug aus dem Amt an.