„Polarstern“ läuft Dienstag aus: 14 Nachwuchsforscher dabei

Bremerhaven - 14 Nachwuchswissenschaftler reisen an Bord des Forschungsschiffs „Polarstern“ ab Dienstag von Bremerhaven nach Kapstadt in Südafrika. Zum vierten Mal begleiten junge Forscher die Crew bei einem sogenannten Nord-Süd-Atlantik-Training-Transekt, wie das Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven am Montag mitteilte. Die internationalen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sollen bei der einmonatigen Reise Einblicke in die Meereswissenschaften erhalten.

Bei der sogenannten Floating Summer School (deutsch: schwimmende Sommerschule) werden die Nachwuchskräfte unter anderem Projekte zu den Wechselwirkungen zwischen Ozean, Atmosphäre und Klima durchführen. An Bord werden sie jeweils in Fünfergruppen an den unterschiedlichen Themen arbeiten. Zudem werden die Jungforscher in den sozialen Medien über ihre Arbeit berichten.

„Wir bilden auf unserer Expedition wissenschaftliche Nachwuchskräfte aus 14 verschiedenen Ländern zu Expertinnen und Experten der Meeresforschung für Nachhaltigkeit aus“, sagte die Biologin und Expeditionsleiterin des AWI, Karen Wiltshire. Die vorherigen Trainingsprogramme hätten laut AWI gezeigt, dass Datenerhebung und Ausbildung gut zusammenpassen.

Auch an Bord sind drei kleine Messboote von Schulkindern aus Spanien, Irland und Deutschland. Die Schüler werden über Livedaten und Livestream ebenfalls mitforschen.

Die Forschungs- und Ausbildungsexpedition findet im Rahmen der von den Vereinten Nationen ausgerufenen Ozeandekade statt. Deren Vision ist es, die Wissenschaft zu nutzen, um einen nachhaltigen Umgang mit dem Ozean zu gestalten. Nach der Ankunft in Kapstadt sind weitere Forschungsmissionen auf der Südhalbkugel geplant. Auf dem Rückweg von Kapstadt ist eine weitere Sommerschule geplant. Die „Polarstern“ soll Bremerhaven wieder im April 2023 erreichen.