Pokaltermin steht: Union am 19. Oktober gegen Heidenheim

Frankfurt/Main/Berlin - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Ansetzungen der zweiten DFB-Pokalrunde zeitgenau terminiert. Danach empfängt Bundesligist 1. FC Union Berlin den Zweitligisten FC Heidenheim am 19. Oktober, wie der DFB am Mittwoch bekanntgab. Die Begegnung im Stadion An der Alten Försterei wird um 20:45 Uhr angepfiffen.

Union war durch einen 2:1-Sieg beim Regionalligisten Chemnitzer FC in die zweite Runde eingezogen. Angesichts der anstehenden Weltmeisterschaft in Katar werden die folgenden Runden erst 2023 ausgetragen. Das Endspiel findet am 3. Juni 2023 im Berliner Olympiastadion statt.