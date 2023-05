Weimar - Die Kurzfilme „Fabien“ und „Soaked In“ haben in diesem Jahr den Weimarer Poetryfilm-Preis gewonnen. Das teilte die Literarische Gesellschaft Thüringen am Samstagabend zum Abschluss der Internationalen Thüringer Poetryfilmtage mit. Die Auszeichnung vergeben die Literarische Gesellschaft Thüringen und die Bauhaus-Universität Weimar seit 2016 für Kurzfilme, die auf besonders innovative Weise im Spannungsfeld von Lyrik und Film experimentieren.

Der französische Beitrag „Fabien“ (2021) erhielt den mit 1200 Euro dotierten Preis in der Kategorie „Bestes Video“. Regie führte der in Nantes lebende Regisseur Pierre Guiho. In der Kategorie „Beste Animation“ gewann der chinesische Beitrag „Soaked In“ (2021) der Filmemacherin Shiyu Tang aus Shanghai den ebenfalls mit 1200 Euro dotierten Preis.

Für den diesjährigen Wettbewerb waren den Angaben nach 578 Kurzfilme aus 60 Ländern eingereicht worden. Davon wurden 14 Filme für den Wettbewerb nominiert.