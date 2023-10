Hamburg - Jan Plewka, Sänger der Hamburger Rockband Selig, liebt seine Heimatstadt. „Hamburg ist das London von Deutschland. Die Musikerszene hat hier ihre Essenz. Hamburg war für unsere Art von Band genau richtig. Und es ist die schönste Stadt zum Wegfahren und Wiederkommen“, sagte der 52-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Auch der Gitarrist der Band, Christian Neander, der mittlerweile in Berlin wohnt, kehrt gern in seine alte Heimat zurück: „Ich habe lange in der Seilerstraße gewohnt. Ich gehe dort gern entlang, weil es ein Rausch aus Melancholie und Erinnerung für mich ist. Der Kiez hat sich komplett gewandelt, aber da sieht es noch genau so aus wie damals.“

Selig feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Die Band hatte sich 1993 in Hamburg gegründet - in einer Kneipe auf St. Pauli. 1994 erschien das Debütalbum „Selig“. Das erste Album nach ihrer Reunion „Und endlich unendlich“ verkaufte sich mehr als 100.000 Mal. Nach dem Start an diesem Freitag in Osnabrück ist Selig bis zum 15. Dezember auf Deutschlandtour.