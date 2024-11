Playmobil-Rätsel in Wildeshausen gelöst

Wildeshausen - Seit Monaten wird gerätselt, wer im niedersächsischen Wildeshausen kleine Spielzeugfiguren in der Stadt aufstellt - nun hat sich die Initiatorin oder der Initiator gemeldet. Der Kopf hinter der Aktion möchte anonym bleiben, teilte die Stadt mit. Ziel sei es gewesen, „den Menschen in diesen manchmal schwierigen Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und an die schönen Seiten des Lebens erinnern.“

Die Figuren zieren Ampeln, sind vor öffentlichen Einrichtungen wie der Feuerwehr positioniert und grüßen Touristen auf dem Wohnmobilplatz der Stadt. Wer hinter der Aktion steckt, war lange unklar. Schließlich meldete sich der Hersteller Playmobil aus dem mittelfränkischen Zirndorf. Das Unternehmen kündigte an, bei der Lösung des Rätsels bis Nikolaus allen Kindergärten und Kindertagesstätten in Wildeshausen ein Paket mit Spielfiguren zu schenken.

Die Stadt richtete daraufhin ein Online-Portal ein, um Hinweise zu bekommen. Die Person hinter der Aktion meldete sich schließlich mit einem Brief an den Bürgermeister und den Landrat. „Wir halten das Schreiben für authentisch“, sagte ein Sprecher von Wildeshausen. Die Stadt hoffe nun, dass der Hersteller den Wunsch nach Anonymität respektiert und sein Versprechen dennoch einlöst.