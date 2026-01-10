Das Wetter wirbelt auch die Pläne des FC Schalke und vom VfL Osnabrück durcheinander. Nicht nur der Platz an der Bremer Brücke ist unbespielbar.

Osnabrück - Wegen des winterlichen Wetters kann der FC Schalke 04 heute kein Testspiel beim VfL Osnabrück bestreiten. Die Partie war eigentlich um 14 Uhr in Osnabrück angesetzt gewesen. Der Rasen im Stadion an der Bremer Brücke sei aufgrund der Witterungsbedingungen aber unbespielbar, teilte Schalke mit. Zudem seien Bereiche im Stadion und Zugangswege vereist. Inhaber von Eintrittskarten sollen in den kommenden Tagen Informationen zur Rückerstattung erhalten.

Gestern waren bereits die Bundesliga-Partien FC St. Pauli gegen RB Leipzig sowie Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim abgesagt worden. Die 2. Bundesliga mit Spitzenreiter Schalke startet erst am kommenden Wochenende ins Jahr 2026. Schalke spielt dann bei Hertha BSC in Berlin. Drittligist Osnabrück bestreitet sein nächstes Ligaspiel am kommenden Samstag bei Alemannia Aachen.