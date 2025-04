Eine Frau hebt Geld in der Bank ab. Offensichtlich wird sie beobachtet. Unbekannte Täter greifen sie an. Ein Polizist schreitet ein. Es fallen Schüsse.

Berlin - Die Täter sind der Frau offensichtlich nach einem Bankbesuch gefolgt - und haben sie in Berlin-Charlottenburg ausgebremst wegen einer Reifen-Panne. Kaum stand der Wagen, griffen sie nach der Luxus-Tasche mit Geld darin - laut Polizei eine Summe von etwa 24.000 Euro.

Ein Bundespolizist in Zivil, der zufällig das Geschehen in der Kantstraße beobachtete, schritt ein und wollte die Täter stoppen. Diese seien jedoch mit „äußerster Rücksichtslosigkeit und Kaltblütigkeit“ vorgegangen, sagte Polizeisprecher Florian Nath in einem Video, das auf der Plattform X veröffentlicht wurde.

Die Täter hätten versucht, den Beamten umzufahren. Dieser sei jedoch zur Seite gesprungen und haben gezielte Schüsse auf das Fluchtfahrzeug abgefeuert. Obwohl der Polizist den Reifen traf, entkamen die Täter in dem Auto in Richtung Bahnhof Zoo.

Die Polizei fahndet nun nach einem blauen Fahrzeug mit Hamburger Kennzeichen. Berlinerinnen und Berliner sowie Besucher sollen sich melden, wenn sie ein verdächtiges Fahrzeug in der Umgebung des Tatorts sehen.

Autopannen-Masche bekannt

Die Autopannen-Masche ist der Polizei bekannt, wie Polizeisprecher Nath sagte. Bundesweit setzen Trickbetrüger sie ein, um Autofahrer anzuhalten und Geld zu erbeuten. Häufig wird die Autopanne nur vorgetäuscht.

Im aktuellen Fall in Berlin wich nach Angaben des Sprechers allerdings wirklich Luft aus dem Reifen des SUV der Frau. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter den Platten verursachten, um die Fahrerin wegen des Schadens aus dem Auto zu locken.