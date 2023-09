Platte Reifen an SUVs in Berlin - Klimaschutz-Flugblätter

Berlin - Erneut haben vermutlich Klimaschützer Luft aus Reifen zahlreicher Geländewagen in Berlin gelassen. An diesem Wochenende traf es die Besitzer von SUVs am Stadtrand im Berliner Norden in den Bezirken Pankow und Reinickendorf. Bis Montagmittag gingen bei der Polizei Anzeigen zu 88 Autos ein, die von ihren Besitzern mit platten Reifen vorgefunden wurden. An vielen Fahrzeugen hingen Flugblätter der Gruppe „The Tyre Extinguishers“ (Deutsch: Die Reifenlöscher). Diese Gruppe ist nach eigenen Angaben in vielen deutschen und europäischen Städten unterwegs und lässt wegen des Klimaschutzes Luft aus den Reifen der „unnötigen Fahrzeuge“.

In der Nacht zu Samstag traf es die meisten SUVs in den Pankower Stadtteilen Karow, Französisch Buchholz und Blankenburg. In der Nacht zu Sonntag waren Waidmannslust, Lübars und Wittenau im Bezirk Reinickendorf dran. Gut möglich ist es, dass noch weitere Anzeigen bei der Polizei eingehen, weil manche Autobesitzer die platten Reifen mit Verspätung entdecken. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz der Polizei ermittelt.

In einem Nachbarschaftsportal im Internet wurden Fotos eingestellt. Eine nach eigenen Angaben hochschwangere Frau beschwerte sich in Waidmannslust heftig. Auf einem ebenfalls fotografierten Flugblatt stand „Achtung - Ihr Spritfresser ist tödlich“. Man habe die Luft abgelassen, aber „nehmen Sie es nicht persönlich“. „Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto.“

Seit 2021 sind in Berlin viele hundert derartiger Fälle bekannt geworden. Bis zum ersten Halbjahr des laufenden Jahres waren insgesamt schon mehr als 600 Anzeigen aus zahlreichen Stadtteilen eingegangen.