Aurich - Im anstehenden Plattdüütskmaant (Plattdeutschmonat) September zur Förderung der plattdeutschen Sprache dreht sich in Ostfriesland alles rund um den Garten. „Das Thema war ein Wunsch vieler Ostfriesen“, sagte die Leiterin des Plattdüütskbüros der Ostfriesischen Landschaft, Grietje Kammler, am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms in Aurich. Viele Ostfriesen hätten eigene Gärten und auch in Schulen und Kitas werde immer mehr gegärtnert. Um sich auch auf Plattdeutsch über Naturschutz und Gartenarbeit auszutauschen, sind nun in den kommenden Wochen Dutzende Veranstaltungen geplant, etwa Stände auf Wochenmärkten, Lesereisen in Schulen und Kitas sowie Plattdeutschkurse.

Der Plattdüütskmaant wird seit 2006 von dem regionalen Kulturverband Ostfriesische Landschaft organisiert und soll mit verschiedenen Aktionen immer im September Menschen zum Plattdeutschsprechen animieren. Dabei steht stets ein bestimmtes Thema im Fokus. In diesem Jahr gibt es bei der 18. Ausgabe passend zum Garten-Thema gleich zwei Mottos: „Laat Platt wassen!“ und „Platt bleiht!“ - übersetzt bedeutet das: „Lass Platt wachsen!“ und „Platt blüht!“

„Den Ostfriesen soll Mut gemacht werden, mehr Plattdeutsch zu sprechen oder es einfach mal auszuprobieren“, erklärte Landschaftspräsident Rico Mecklenburg. Denn nur wenn die Sprache auch gesprochen werde, bleibe sie erhalten und verschwinde nicht.

Um zu erheben, wie es um die Plattdeutsch-Kompetenzen in Ostfriesland steht, startet das Plattdüütskbüros erstmals seit 2007 eine Umfrage. Mit einem zweiseitigen Fragebogen, der an Ständen und im Internet zu erhalten ist, sollen die Sprech- und Verständnisfähigkeiten erfasst werden. Bei der letzten Erhebung hatte rund die Hälfte der rund 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angegeben, Plattdeutsch gut sprechen zu können. Mit den Ergebnissen sollen künftig gezielte Maßnahmen zur Förderung der Regionalsprache getroffen werden, sagte Kammler.