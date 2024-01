Leuna - Nachdem die Streichung der Millionenförderung für eine Forschungsanlage des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Leuna vom Tisch ist, gehen die Planungen weiter. „Deutschland hat die Weichen gestellt, um diese Technologie von der Forschung in industrielle Maßstäbe zu überführen“, sagte DLR-Chefin Anke Kaysser-Pyzalla am Freitag. Die Förderung alternativer Treibstoffe für die Luftfahrt sei eine der Grundlagen auf dem Weg zum klimaverträglichen Fliegen. Der Baustart war ursprünglich für diesen Monat geplant. Mit der Zusage jetzt rechnet das DLR mit dem Aufbau der Forschungsanlage im Lauf des Jahres.

Das Forschungsprojekt soll dabei helfen, den CO2-Ausstoß vor allem im Luftverkehr zu senken und gilt als weltweit größte Anlage ihrer Art. Nach Angaben von Infraleuna, der Betreibergesellschaft des Chemieparks, hat das Projekt ein Volumen von 400 Millionen Euro. Fördergelder sollten eigentlich aus dem Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung kommen. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts stand die Förderung auf der Kippe. Am Donnerstag hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags wieder Geld für das Projekt bewilligt. Für dieses Jahr werden demnach 30 Millionen Euro bereitgestellt. In den kommenden drei Jahren sind weitere 100 Millionen Euro geplant. Insgesamt rechnet das DLR mit einer Laufzeit von zehn Jahren.

Auch am Standort Leuna war die Erleichterung nach der Bekanntgabe der Fördermittelzusage groß. Dank der Unterstützung zahlreicher Akteure aus Politik und Verwaltung bleibe Deutschland beim Thema regenerative Kraftstoffe im Rennen, teilte Infraleuna mit. Die Ansiedlung helfe dabei, einen bedeutenden Beitrag in Richtung Klima- und Umweltverträglichkeit im Verkehr zu leisten.