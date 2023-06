Ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn steht an einem Bahnhof.

Berlin - Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) hat im Abgeordnetenhaus betont, an der Wiedereinführung des 29-Euro-Tickets in der Hauptstadt werde „unter Hochdruck“ gearbeitet. „Das 29-Euro-Ticket ist ein Unterfangen, das sich die Koalition vorgenommen hat“, bekräftigte Schreiner am Donnerstag bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus. Das Ziel des schwarz-roten Senats sei es, wieder ein 29-Euro-Ticket innerhalb des Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) anzubieten, sagte Schreiner.

Man führe unter Hochdruck Gespräche mit dem VBB und mit Brandenburg. Zum Stand der Gespräche machte die Senatorin allerdings keine Angaben.

„Fakt ist, wir haben ein sehr, sehr ausdifferenziertes Tarifsystem. Wir haben 366 Tarifprodukte im VBB vorliegen, und Ziel muss es doch sein, das 29-Euro-Ticket in dieses Geflecht sinnvoll einzubetten“, sagte Schreiner. Das Ticket für 29 Euro im Monat in Berlin gibt es seit der Einführung des bundesweiten 49-Euro-Tickets nicht mehr.