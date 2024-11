In Berlin wurde am Wochenende der 35. Jahrestag des Mauerfalls gefeiert. Teile der Open-Air-Installation ziehen nun um.

Berlin - Auch nach den Feierlichkeiten vom Wochenende zum Mauerfall-Jubiläum sollen die dafür gestalteten Plakate weiter zu sehen sein. Ab heute werden die Plakate im Foyer des Roten Rathauses ausgestellt, wie die Senatskanzlei mitteilte. Die Transparente werden bis zum 29. November zu sehen sein. Das Rote Rathaus sei von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet.

Anlässlich des Jahrestags waren 5.000 Plakate entlang des früheren Grenzverlaufs aufgestellt worden. Zum Teil wurden historische Plakate der Demonstrationen von 1989 nachgebildet. Auf anderen haben Berlinerinnen und Berliner kreativ zum Ausdruck gebracht, was Demokratie und Freiheit heute für sie bedeuten und welche Werte ihnen wichtig sind.

Hunderttausende Menschen haben am Wochenende das Mauerfall-Jubiläum gefeiert. Am Samstagabend spielten 700 Profi- und Freizeitmusiker auf mehreren Bühnen am früheren Mauerstreifen, darunter vor dem Brandenburger Tor, synchron ein stimmungsvolles Konzert.