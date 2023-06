Hamburg - Im Prozess um den Tod eines Neunjährigen nach einer Routine-Operation sollen am Donnerstag (11.00 Uhr) die Plädoyers gehalten werden. Ob die Strafkammer am Landgericht im Anschluss daran das Urteil verkünden wird, ist nach Angaben der Gerichtspressestelle unklar. Der Junge war 2007 in einer Harburger Praxis an der Nase operiert worden, um seine Atmung zu verbessern. Im Aufwachraum kam es zu Komplikationen, der Neunjährige starb eine Woche später.

Das Kind sei nicht ausreichend überwacht worden, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Außerdem sei die Praxis nicht so ausgestattet gewesen, wie es die medizinischen Standards vorsehen. Auch die Patientenaufklärung zu den Operationsrisiken soll bewusst unzureichend erfolgt sein. Der 65 Jahre alte Operateur, geboren im niedersächsischen Meckelfeld, habe sich der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig gemacht, hieß es. Die Anklage gegen den 69 Jahre alten Mitinhaber der HNO-Praxis lautet auf Beihilfe zur Körperverletzung mit Todesfolge.

Der Prozess hätte bereits im April zu Ende gehen sollen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten ihre Plädoyers gehalten, dann aber griff das Gericht einen Antrag eines Verteidigers auf, der in seinem Schlussvortrag eine neue Zeugin benannt hatte. Der Fall hat bereits viele Gerichte beschäftigt, darunter zweimal auch das Bundesverfassungsgericht. 2009 wurde eine Narkoseärztin zu einer Geldstrafe verurteilt.