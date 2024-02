„Place to B“-Dauergast Pooth mit Dauerwelle in Berlin

Verona Pooth kommt zu der Berlinale Party der BILD "Place to B" im Restaurant Borchardt.

Berlin - Das Comeback der Dauerwelle erreicht auch rote Teppiche in Deutschland: Verona Pooth (55) ist am Samstagabend bei einer Berlinale-Party im Promi-Lokal „Borchardt“ mit lockigem Haar erschienen. Wenige Tage zuvor war sie noch mit glatter Mähne fotografiert worden. Pooth, die 1984 also 16 Jahre alt war, bediente den derzeit herrschenden 80er-Jahre-Modetrend perfekt: mit Dauerwelle und Jeans-Outfit.

Modisch sind derzeit selbst bei jungen Männern zum Teil wieder Locken und Minipli im Stil von Rudi Völler oder Atze Schröder angesagt. Was lange verschrien war, ist plötzlich cool.

Pooth besuchte die „Place to B“-Party von „Bild“ und Constantin Film, die das erste Mal seit 2020 wieder stattfand.

Zu den weiteren Gästen gehörte das Schauspielerpaar Andrea Sawatzki und Christian Berkel, Promis wie Sonja Kirchberger und Francis Fulton-Smith, Wayne und Annemarie Carpendale sowie der CDU-Politiker Jens Spahn und sein Mann Daniel Funke.