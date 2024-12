Die Feuerwehr muss nach Wilmersdorf ausrücken. Dort ist ein Fahrzeug in einer Tiefgarage in Brand geraten. Die Hintergründe sind noch unklar.

Pkw brennt in Tiefgarage - keine Verletzten

Die Berliner Feuerwehr musste in Wilmersdorf einen brennenden Pkw löschen. Der Einsatz in einer Tiefgarage erforderte umfangreiche Kontrollen. (Symbolbild)

Berlin - Ein brennender Pkw in einer Tiefgarage in der Durlacher Straße in Wilmersdorf hat einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Rund 90 Feuerwehrkräfte waren gegen Mittag vor Ort, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr auf Anfrage mitteilte. Der Wagen hatte aus bisher unbekannter Ursache Feuer gefangen.

Die Tiefgarage ist mit mehreren Wohnungen darüber verbunden. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner sind der Feuerwehr zufolge sicherheitshalber ins Freie geleitet worden. Verletzte habe es nicht gegeben, sagte der Sprecher. Nach den Löscharbeiten seien aber noch umfangreichen Kontrollen und Belüftungsmaßnahmen notwendig.