Rackwitz/Delitzsch - Bei einem Unfall mit einem Pizza-Lieferauto im Landkreis Nordsachsen sind zwei jugendliche Mopedfahrer leicht verletzt worden. Der 29 Jahre alte Fahrer des Lieferwagens sei aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem 17-jährigen Mopedfahrer zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein 16-Jähriger, der hinter dem älteren Jugendlichen ebenfalls mit einem Moped fuhr, musste demnach so stark abbremsen, dass er zu Fall kam. Beide Jugendlichen seien nach dem Unfall am Donnerstagabend in Krankenhäuser gebracht worden. Ermittelt werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung, so die Polizei. Die Höhe des Sachschadens betrage etwa 6000 Euro.