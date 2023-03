Dresden - Bei der Auslieferung ist ein Pizzabote am Freitagabend im Dresdner Südosten angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag sprachen ihn zwei Männer an der Adresse an, an die er liefern sollte. Als dem 29-Jährigen bei der Bezahlung Zweifel an der Echtheit eines Geldscheins kamen und er die Polizei rufen wollte, schlugen sie demnach auf ihn ein und versuchten ihm das Handy zu stehlen. Der 29-Jährige flüchtete zum Auto und schlug Alarm, die Angreifer flohen mit der Pizzabox. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Beamten einen 15- und einen 20-Jährigen als Tatverdächtige identifizieren - die beiden wurden vorläufig festgenommen.