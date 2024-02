Birkenwerder - Eine aufgewärmte Pizza hat am Sonntagabend in Birkenwerder (Landkreis Oberhavel) mutmaßlich zum Brand vom Dach eines Wohn- und Geschäftshauses geführt. Insgesamt 13 Mieter des Brandhauses und des angrenzenden Gebäudes mussten evakuiert werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ein Mieter bemerkte nach einem Spaziergang den verrauchten Hausflur und brachte seine 13 Jahre alte Tochter und ihre 15 Jahre alte Freundin aus der Wohnung ins Freie, wie es hieß. Das Feuer war laut Polizei augenscheinlich vom Backofen ausgegangen, in dem die Mädchen eine Pizza erwärmt hatten. Die Flammen hatten demnach auf das Dach des Wohn- und Geschäftshauses übergegriffen.

Die Feuerwehr trug das Dach Stück für Stück ab, hieß es. Die Löscharbeiten wurden demnach gegen 4 Uhr beendet, das Feuer loderte aber später erneut auf und wurde erneut gelöscht. Menschen wurden nicht verletzt. Die Beamten schätzen den Schaden auf 500 000 Euro, das Haus ist derzeit nicht bewohn- oder nutzbar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.