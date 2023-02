Stade - Für das schwimmende Flüssigerdgas-Terminal in Stade kann der Fernleitungsnetzbetreiber Gasunie mit den Bauarbeiten für die Anbindungspipeline beginnen. Ein vorzeitiger Baubeginn sei für die knapp drei Kilometer lange unterirdische Leitung zugelassen worden, teilte das zuständige Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) am Dienstag mit. Über die Pipeline, die vollständig auf dem Werksgelände des US-Chemieunternehmens Dow verläuft, soll das in Stade-Bützfleth angelandete und wieder in den gasförmigen Zustand umgewandelte Flüssigerdgas (LNG) in das Fernleitungsnetz eingespeist werden.

Die Pipeline soll im Oktober fertig sein. Die Inbetriebnahme des Terminals ist für den kommenden Winter vorgesehen. Jährlich sollen dort nach Angaben der niedersächsischen Hafengesellschaft NPorts fünf Milliarden Kubikmeter Erdgas umgeschlagen werden. Das entspricht sechs Prozent des deutschen Gasverbrauchs.