Pinguins verlieren Viertelfinal-Hinspiel in der Schweiz

Die Eishockey-Pinguins aus Bremerhaven haben das Viertelfinal-Hinspiel in der Schweiz verloren.

Genf - Die Eishockey-Pinguins aus Bremerhaven haben das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League verloren. Beim Schweizer Vertreter Servette Genf setzte es vor 5.419 Zuschauern eine 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)-Niederlage für den DEL-Club. Das Rückspiel findet am 17. Dezember in Bremerhaven statt.

Die Pinguine waren mit zwei klaren Siegen über Skellefteå AIK aus Schweden in die Runde der acht besten Vereinsmannschaften Europas eingezogen. In der Schweiz geriet die Mannschaft von Trainer Alexander Sulzer aber schon nach dem ersten Drittel auf die Verliererstraße. In den Abschnitten danach kontrollierte Servette das Geschehen auf dem Eis. Auch wenn die Statistik der Schüsse auf das Tor mit 35:22 für die Pinguins sprach.

In der DEL geht es für Bremerhaven schon am Freitag weiter. Dann steht für den Tabellendritten das Auswärtsspiel beim Vorletzten Iserlohn Roosters auf dem Programm.