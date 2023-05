Leuna - Zum zehnjährigen Bestehen des Fraunhofer-Zentrums für Chemisch-Biotechnologische Prozesse CBP in Leuna ist eine neuartige Anlage zur Aufbereitung von Raps eingeweiht worden. Mit der Anlage solle die stoffliche Wertschöpfung des Raps gesteigert werden, sagte eine Sprecherin des Instituts am Mittwoch. Bei der herkömmlichen Verarbeitung zu Öl würden unter anderem hochwertige Proteine der Ölsaat zerstört. Das wolle man mit der neuen Maschine verhindern, um aus Rapssaat nicht nur das Öl, sondern auch die immer begehrteren pflanzlichen Proteine in hoher Qualität gewinnen zu können.

Bis zu 50 Kilogramm Rapssaat sollen laut Fraunhofer-Institut so täglich verarbeitet werden. Bisher sei das angewandte Verfahren nur im Labormaßstab umgesetzt worden. Dabei werde versucht, das Öl durch eine ethanolische Extraktion zu gewinnen. Dafür müsse die Saat nicht so wie üblich erhitzt werden.