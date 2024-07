Ganderkesee - Bei einem Unfall mit einem Leichtflugzug in der Nähe des Flugplatzes in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) ist der Pilot leicht verletzt worden. Am Nachmittag sei über den Notruf gemeldet worden, dass ein Leichtflug abgestürzt sei, teilte die Polizei mit. Der Pilot saß demnach allein in der Maschine. Rettungskräfte seien am Unfallort. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.