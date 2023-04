Potsdam/Teltow - In der Sonne sitzen, Eis essen oder picknicken unter blühenden Kirschbäumen? Bei warmen 21 bis 23 Grad zog es am Samstag viele Menschen in Brandenburg ins Freie. Auf Seen und Flüssen waren Freizeitskipper und Ausflugsschiffe unterwegs, in den Parks sonnten sich die Menschen. Etliche Spaziergänger flanierten die Kirchblütenallee in Teltow entlang und genossen bei einem Picknick das sonnige Frühlingswetter. In Potsdam feierten tausende Besucher das 21. Tulpenfest im Holländischen Viertel. Viel Andrang gab es auch beim Baumblütenfest in Werder an der Havel.

Die Stadt Teltow startete am Samstag in die Japanischen Hanami-Kirschblütenwochen und lud zu Spaziergängen und Radtouren ein. Die Allee mit etwa 1000 Kirschbäumen zwischen Teltow (Kreis Potsdam-Mittelmark) und Berlin-Lichterfelde liegt direkt auf dem ehemaligen Grenzstreifen. Nach der alten japanischen Tradition Hanami, was so viel heißt wie Blüten schauen, ziehen die Menschen in die Parks mit den weiß-rosa blühenden Kirschbäumen.

Beim Tulpenfest in der Landeshauptstadt Potsdam sollte sich das Holländische Viertel am Wochenende mit Handwerkern, Musikern und Künstlern aus den Niederlanden in ein „Klein-Amsterdam“ verwandeln. Ein Sprecher sagte, am Samstag seien bis 13.00 Uhr bereits 5000 Besucher gekommen. Die Veranstaltung ist Auftakt zu einem Themenjahr „Holland in Potsdam“, an dem sich laut Kulturministerium 50 Kulturinstitutionen beteiligen. Im Zentrum stehe die Ausstellung „Wolken und Licht. Impressionismus in Holland“ im Museum Barberini. Die Schau mit vielen Meisterwerken wird im Juli eröffnet.