Nach den Worten von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ist der Biopharmapark in Dessau-Roßlau einer der „innovativsten und dynamischsten Industriestandorte in Sachsen-Anhalt“. (Archivbild)

Dessau-Roßlau - Das Pharmaunternehmen Merz hat am Standort Dessau-Roßlau eine neue Produktionslinie in Betrieb genommen. Das Unternehmen investierte nach Angaben der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (IMG) rund 50 Millionen Euro in die sterile Abfülllinie. „Der Biopharmapark in Dessau-Roßlau ist einer der innovativsten und dynamischsten Industriestandorte in Sachsen-Anhalt“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Die Investition sei auch ein klares Bekenntnis zum Standort in Sachsen-Anhalt.

Im Frühjahr war bekanntgeworden, dass das Pharmaunternehmen langfristig Kapazitäten in Richtung Dessau-Roßlau verlegen und seinen Standort im hessischen Reinheim in den kommenden Jahren schließen will. Die Bündelung am Standort Dessau-Roßlau vereinfache die Logistikkette und ermögliche eine hohe Flexibilität, um besser auf das sich ständig ändernde Marktumfeld reagieren zu können, teilte das Unternehmen damals mit.

Am Standort in Dessau stelle Merz Produkte her, die auf der ganzen Welt vertrieben würden, sagte Geschäftsführer Philip Burchard. Die Nachfrage steige. „Wir

haben diesen Standort in den vergangenen Jahren stark entwickelt und setzen auf weiteres Wachstum.“