Die Zahl der Pflegebeschäftigten ist in Thüringen in den vergangenen Jahren gestiegen. Doch angesichts der erwarteten demografischen Entwicklung reicht das nicht.

In Thüringen sind derzeit rund 950 Stellen in der Pflege unbesetzt.

Erfurt - Angesichts des wachsenden Personalbedarfs in der Pflegebranche sieht die Landesarbeitsagentur großen Bedarf bei der Qualifizierung von ungelernten Kräften und Quereinsteigern. „Die demografische Entwicklung macht auch vor der Pflegebranche nicht halt, jeder zehnte Beschäftigte ist 60 Jahre oder älter“, sagte Agenturchef Markus Behrens der Deutschen Presse-Agentur.

Qualifizierungen seien ein wichtiger Baustein, um den Fachkräftebedarf der Branche zu decken, auch wenn sie alleine nicht ausreichend seien.

Nach den bisher verfügbaren Daten der Arbeitsagentur waren im Oktober 2025 in Thüringen etwa 950 Stellen in der Pflege unbesetzt, die meisten davon in den Regionen Sonneberg, Wartburgkreis und Jena. Damit setzt sich der Personalmangel fort, den es in der Branche im Freistaat seit Jahren gibt.

Die Zahl der bei der Arbeitsagentur registrierten offenen Stellen in der Pflege pendelt seit 2017 zwischen etwa 800 und 1.100 im Jahresdurchschnitt. Der Bedarf in der Branche sei so groß, dass viele Beschäftigte, die ihren Arbeitgeber wechseln wollten, das nahtlos tun könnten, hieß es.

Schichtarbeit nicht für jeden eine Option

Eine Sprecherin der Arbeitsagentur sagte, mit Blick auf 2026 werde sich an dieser Mangel-Situation grundsätzlich nichts ändern - eher sei das Gegenteil zu erwarten. Das habe auch damit zu tun, dass wegen des demografischen Wandels immer mehr Menschen pflegebedürftig würden. Zudem steige durch die höhere Lebenserwartung auch die Zeit, in der Menschen auf Unterstützung im Alter angewiesen seien.

Verschärft werde die Lage in der Pflege noch dadurch, dass nicht alle zur Verfügung stehenden Fachkräfte auch in vollem Umfang in ihrem Job eingesetzt werden könnten, sagte die Sprecherin. Beispielsweise wolle oder könne nicht jede Pflegekraft im Schichtdienst arbeiten, etwa wegen gleichzeitiger Kinderbetreuung oder weil die Motivation dafür fehle.

Hohe Teilzeitquote in der Altenpflege

Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes mit Stand Ende 2023 arbeiten in Thüringen rund 50.000 Menschen in der Pflege - rund 36.000 in der Altenpflege und rund 14.000 in Krankenhäusern. Allein in der Altenpflege arbeiten zwei Drittel des Pflegepersonals in Teilzeit.

Dafür funktioniert laut Arbeitsagentur die Qualifizierung von Beschäftigten, die bereits in einem Unternehmen sind, in der Pflegebranche gut. „Diese Entwicklung ist grundsätzlich äußerst positiv zu bewerten und stellt unter den Berufsfeldern durchaus eine Besonderheit dar“, sagte die Sprecherin.

So würden Mitarbeiter, die in einem anderen Beruf zum Beispiel in einem Pflegeheim arbeiten, mit Unterstützung der Arbeitsagentur zu Pflegekräften geschult. „Entsprechend erwerben in jedem Jahr immer mehr Menschen eine fachliche Kompetenz und stehen dem Arbeitsmarkt Pflege zur Verfügung.“

Die Pflege brauche auch die gezielte Gewinnung ausländischer Fachkräfte, betonte Agenturchef Behrens. „Voraussetzung hierfür ist eine offene Haltung der Arbeitgeber gegenüber internationalen Bewerberinnen und Bewerbern.“