Oberharz - Bei einer neuerlichen Pflanzaktion im Oberharz werden zwischen Elend (Sachsen-Anhalt) und Braunlage (Niedersachsen) derzeit 9000 gespendete Bäume gepflanzt. Rund 100 Freiwillige hätten sich am Samstag an der Aktion beteiligt, sagte Initiator Thomas Rader. Mit der Pflanzaktion soll ein Beitrag zum Waldschutz im Harz geleistet werden. Im April wurden bei einer ersten Aktion bereits 15 000 Bäume bei Schierke gepflanzt.

Die Wälder im Harz sind durch intensive Hitze, Trockenheit, Stürme und Schädlinge massiv geschädigt. Der Krisenstab Wald in Sachsen-Anhalt schätzt, dass die Wiederaufforstungen rund 15 Jahre dauern könnten. In Niedersachsen müssen nach Ansicht von Experten in den kommenden Jahren Hunderte Millionen Bäume gepflanzt werden.