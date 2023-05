Pfingsten - da könnte man doch wegfahren, vielleicht mit der Familie an die Küste. Schließlich gibt es in Niedersachsen und Bremen nach den Pfingstfeiertagen noch einen zusätzlichen freien Tag. Doch vor dem ersehnten Kurzurlaub droht vor allem eines.

Laatzen - Autofahrer müssen am langen Pfingstwochenende auf den Fernstraßen in Niedersachsen geduldig sein - es drohen lange Staus. Autofahrer aus fast allen Bundesländern dürften unterwegs sein, besonders groß sei die Staugefahr am Freitagnachmittag und Samstagvormittag, warnte eine Sprecherin des Automobilclubs. Die Rückreise dürfte sich dann ihrer Einschätzung nach etwas besser verteilen. In Niedersachsen und Bremen ist nach Pfingstmontag auch der Dienstag schulfrei, Familien kehrten möglicherweise erst dann zurück.

In Niedersachsen erwartet der ADAC vor allem auf sämtlichen Fernstraßen von und zur Küste viel Verkehr. Die Reiselust dürfte wieder groß sein, vermutete die Sprecherin. Auch auf den Autobahnen 1, 2 und 7 soll es demnach voll werden. „Ausflugswochenenden sorgen für massive Staus“, sagte sie. Denn dann seien alle gleichzeitig unterwegs - am Freitagnachmittag dürften dies Pendler, Lastwagen und Urlauber sein.

Im Norden gebe es viele Baustellen, besonders auf der A1 und der A7 seien „Nadelöhre“ - „das wird man deutlich merken“, sagte sie. Vor allem rund um Hannover und Hamburg, aber auch im Hildesheimer Raum sowie im Raum Bremen gebe es Engpässe. Die Strecken seien „prädestiniert für Staus“. Baustellen seien auf der A7 etwa an der Anschlussstelle Thieshope sowie am Dreieck Walsrode eingerichtet, auf der A1 etwa zwischen Bramsche und Vechta.

Besonders groß sei die Staugefahr aber im Süden Deutschlands, kündigte der ADAC an. Einige Bundesländer, darunter Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz starteten zu Pfingsten in teils mehrwöchige Ferien.