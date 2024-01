Grasberg - Ein Pferd ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto in Grasberg im Landkreis Osterholz so schwer verletzt worden, dass es eingeschläfert werden musste. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler habe eine 78 Jahre alte Autofahrerin das Tier, das von seiner Besitzerin geführt wurde, am rechten Straßenrand übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Seniorin fuhr das Tier mit ihrem Auto an. Ein Tierarzt musste es am Samstagabend noch an der Unfallstelle einschläfern.