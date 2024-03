Syke - Ein Pferd ist in Syke im Landkreis Diepholz von einem Linienbus angefahren und tödlich verletzt worden. Das Tier sei den ersten Erkenntnissen nach plötzlich auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Trotz Vollbremsung erfasste die 62 Jahre alte Fahrerin das Pferd mit ihrem Bus. Es starb am Dienstagabend noch an der Unfallstelle.