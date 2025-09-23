Ein Pferd bricht aus einer Koppel im Landkreis Hildesheim aus und läuft auf eine Bundesstraße. Es kommt zur Kollision und danach zu einem weiteren Unfall. Zwei Menschen werden verletzt.

Nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Pferd bei Alfeld ist es zu einem weiteren Unfall gekommen. (Symbolbild)

Alfeld - Ein Pferd ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Hildesheim gestorben. Das Tier war von einer Koppel bei Alfeld auf eine Bundesstraße gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Ein 32 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen, es kam zur Kollision. Der Mann blieb unverletzt, am Auto entstand laut Polizei Totalschaden. Kurz darauf kam es zu einem weiteren Unfall, bei dem zwei Menschen leichte Verletzungen erlitten.

Die Bundesstraße wurde nach dem Unfall mit dem Pferd voll gesperrt, der Verkehr staute sich in beiden Fahrtrichtungen. Ein 42 Jahre alter Autofahrer bemerkte das Stauende zu spät und stieß mit seinem Fahrzeug gegen den Wagen einer 45-Jährigen. Das Auto der Frau wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschoben.

Unfallverursacher war betrunken

Danach touchierte das Fahrzeug des 42-Jährigen noch ein weiteres Auto, in dem ein 36-Jähriger saß, bis der Wagen schließlich auf einem Geh- und Radweg stehen blieb. Die Einsatzkräfte stellten bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die 45 Jahre alte Fahrerin und der Unfallverursacher kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Straße blieb für rund drei Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.