Klötze - Mit einem Pferd ist ein Autofahrer am Montag auf der Landstraße 20 in Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) kollidiert. Das Tier wollte die Fahrbahn plötzlich überqueren. Das Pferd sei noch an der Unfallstelle verendet, teilte die Polizei am Montag mit. An dem Auto des 67 Jahre alten Fahrers sei ein Sachschaden von 6000 Euro entstanden.