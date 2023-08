Chemnitz - Die Polizei sucht nach einem Pferd, das seit Freitag in Leubsdorf (Landkreis Mittelsachsen) bei Chemnitz vermisst wird. An der Koppel, auf der das Pferd bis Freitag stand, seien keine Beschädigungen am Stromzaun festgestellt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Stute ist sieben Jahre alt und heißt Fanta. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können, hieß es.