Gödenstorf - Ein Pferd ist bei einem Unfall im Landkreis Harburg von einem Trecker schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach dem bislang unbekannten Treckerfahrer, denn die Fahrerin oder der Fahrer fuhr nach dem Unfall am Dienstagvormittag weiter, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Unfall war es an einer Straße bei der Gemeinde Gödenstorf gekommen, wo eine 48 Jahre alte Reiterin auf ihrem Pferd auf einem schmalen Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn unterwegs war. Das Pferd scheute demnach als ein älterer, grüner Trecker mit Anhänger in gleicher Richtung an der Reiterin vorbeifuhr. Das Tier geriet mit einem Hinterlauf unter ein Rad des Anhängers und wurde schwer verletzt. Die Reiterin blieb unverletzt.

Laut den Beamten hatte der Fahrer oder die Fahrerin den Trecker möglicherweise wegen eines entgegenkommenden Autos dicht an den Fahrbahnrand gelenkt. Das Pferd wurde an einem Hof erstversorgt und kam dann in eine Tierklinik. Ob das Pferd den Unfall überlebt, war am Dienstagmittag nicht klar.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer oder der Fahrerin des Treckers. Außerdem sollen sich Zeugen melden, die den Unfall beobachtet haben. Es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.