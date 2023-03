Bremen - Sie haben sexuelle Dienstleistungen erwartet - stattdessen sind drei Männer in Bremen in den vergangen Tagen mit Pfefferspray-Attacken überrascht worden. Zwei 23-jährige Frauen wurden in der Nacht zum Donnerstag vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Männer hatten sich den Angaben zufolge unabhängig von einander mit den Frauen über ein Chatportal zu sexuellen Diensten auf Parkplätzen verabredet. Zwei Männer sei Reizgas ins Gesicht gesprüht worden, nachdem sie einen dreistelligen Geldbetrag übergeben hätten. Einer soll ohne Geldübergabe attackiert worden sein. Die Frauen seien geflüchtet. Als in einem Fall ein 48-Jähriger ihnen folgte, wurde er laut Polizei von einem unbekannten Komplizen niedergeschlagen.