Fußball in den USA wächst, nicht erst seit dem Wechsel von Messi nach Miami. In St. Louis gibt es eine regelrechte deutsche Enklave. Wer kommt, spielt nach Meinung des Sportdirektors in einer Topliga.

Los Angeles - Die Major League Soccer zählt nach Ansicht von Ex-Bundesligaprofi Lutz Pfannenstiel inzwischen zu den weltweit attraktivsten Ligen. „Dass die nächste WM hier ist, spielt eine große Rolle und macht die Liga auch attraktiv. Inzwischen ist die MLS, außerhalb der Top 5 in Europa, das beste, was auf dem Markt ist. So sehe ich das“, sagte der Sportdirektor von St. Louis City FC der Deutschen Presse-Agentur. Für den Club spielen derzeit elf Profis mit Bezug zu Deutschland, zuletzt wechselten Marcel Hartel vom FC St. Pauli, Cedric Teuchert von Hannover 96 und Jannes Horn vom 1. FC Nürnberg in die USA. Mit 17 Toren und 13 Vorlagen hatte Hartel großen Anteil am Bundesliga-Aufstieg von St. Pauli.

„Mit Sicherheit hatte Marcel viele Angebote aus Europa, aber die MLS hat ihn einfach interessiert. Ich bin sehr froh, dass er nicht in Frankreich bei einem Champions-League-Verein spielt oder irgendwo in der Bundesliga, sondern hier bei uns“, sagte Pfannenstiel. Der Bayer hat eine Vergangenheit als Funktionär bei der TSG Hoffenheim und Fortuna Düsseldorf. „Der Transfer hat sich schon gelohnt als wir Marcel ablösefrei bekommen haben, als einen der am meisten gefragten Spieler auf dem deutschen Markt.“

Zwei Tore und sieben Vorlagen in acht Spielen

Hartel ist seit Juli in St. Louis und kommt bislang auf acht MLS-Einsätze für sein Team. In dieser Zeit erzielte er zwei Tore und bereitete sieben Treffer vor. „Natürlich hat die MLS jetzt nicht den besten Ruf, aber die Liga hier ist sehr, sehr gut, die Qualität hier ist echt überraschend gut, so habe ich es auch gar nicht vorher erwartet, sage ich auch ehrlich“, erzählte er.

Zuletzt wechselte auch Marco Reus in die USA. Der langjährige Profi von Borussia Dortmund spielt für die Los Angeles Galaxy. Der prominenteste Spieler der Liga ist Lionel Messi. Der Weltmeister aus Argentinien steht bei Inter Miami unter Vertrag.