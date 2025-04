Halbmarathon in Berlin

Berlin - Amanal Petros ist beim Halbmarathon in Berlin als erster deutscher Läufer unter einer Stunde geblieben. Der 29-jährige Athlet von Hannover 96 erreichte bei windigen Verhältnissen in der Berliner Innenstadt in 59:31 Minuten als Dritter das Ziel.

Damit verbesserte Petros seinen im Oktober 2021 in Valencia aufgestellten deutschen Rekord (1:00:09) um 38 Sekunden. „Die harte Arbeit hat sich gelohnt“, sagte er. Vierter wurde der ehemalige Marathon-Europameister Richard Ringer in persönlicher Bestzeit von 1:00:51 Stunden. Den Sieg über die rund 21,1 Kilometer holte sich Gemechu Dida Diriba aus Äthiopien in 58:43 Minuten.

Krause spricht von guter Erfahrung

Bei den Frauen überquerte die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Krause als Elfte in 1:10:02 Stunden die Ziellinie. „Das war eine gute Erfahrung auf der langen Strecke“, sagte Krause. Die 32-Jährige wird sich mit Blick auf die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio im September jetzt wieder ihrer Spezialdisziplin widmen: „Der Sommer gehört der Bahn.“

Die Düsseldorferin Esther Pfeiffer wurde beim Sieg der Äthiopierin Fotyen Tesfay Haiylu (1:03:35) in persönlicher Bestzeit von 1:09:15 Stunden Siebte.