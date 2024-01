Petition „AfD Verbot prüfen“ an Schwesig überreicht

Berlin - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat in ihrer Rolle als Bundesratspräsidentin die Petition „AfD Verbot prüfen“ überreicht bekommen. Der Initiator der Petition, Thomas Laschyk vom Blog „Volksverpetzer“, Demokratie-Aktivist Gregor Hackmack sowie die Erstunterzeichnerin und TV-Moderatorin Ruth Moschner übergaben der SPD-Politikerin die Petition am Mittwoch in Berlin.

Seit Start der Petition am 14. August 2023 haben rund 800.000 Menschen auf der Petitionsplattform innn.it unterzeichnet. Zu den Erstunterzeichnern gehören neben Moschner auch der Sänger Bela B und die Schauspielerin Nora Tschirner.