Krasse Forderung Warum Peta von einem „Sexverbot für fleischessende Männer“ spricht

Die Forderung hat es in sich: Die Tierschutzorganisation Peta fordert ein „Sexverbot für alle fleischessenden Männer“. Was in einschlägigen Kommentarspalten bereits für Entrüstung sorgt, hat jedoch einen ernsten Hintergrund.