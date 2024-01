Osnabrück - Eine Verpuffung an einem Sicherungskasten hat in einem Behandlungszimmer in einem Osnabrücker Krankenhaus einen Brand ausgelöst. Ob die Patientin in dem betroffenen Zimmer schädliche Rauchgase einatmete, sei bislang nicht bekannt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Den Angaben zufolge fing der Kasten mit den Leitungen am frühen Sonntag Feuer. Wie es zu der Verpuffung kam, blieb zunächst unklar. Das Klinikpersonal bekämpfte die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher. Zum entstandenen Sachschaden machte die Polizei am Sonntagmorgen keine Angaben.