Seit 2019 ist die Zahl der Beschäftigten an den Hochschulen im Freistaat stetig gewachsen. Das vergangene Jahr machte da keine Ausnahme.

Personal an Sachsens Hochschulen wächst weiter

Der Frauenanteil an den Hochschulen liegt bei über 50 Prozent. (Symbolbild)

Kamenz - Die Zahl der Beschäftigten an Sachsens Hochschulen und Hochschulkliniken steigt weiter. Zum 1. Dezember 2023 waren knapp 48.600 Menschen in dem Bereich beschäftigt, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Demnach waren das über 300 Beschäftigte (0,6 Prozent) mehr als im Vorjahr. 2019 arbeiteten an den Hochschulen noch rund 46.700 Menschen, die Zahl ist seitdem jährlich gestiegen.

Den Angaben zufolge betraf der Anstieg 2023 nur das hauptberufliche Personal (knapp 700 Beschäftigte mehr), die Zahl der nebenberuflich Tätigen sank (rund 400 Beschäftigte weniger). Den größten prozentualen Personalzuwachs gab es an den Universitäten (+0,8 Prozent), gefolgt von den Fachhochschulen (+0,5 Prozent). Das Personal an den Kunsthochschulen (-2,4 Prozent) und den Verwaltungsfachhochschulen (-0,2 Prozent) ging zurück.