Hannover/Osnabrück - Im Zuge einer Razzia gegen Anhänger der Hamas und des Netzwerks Samidoun waren am Donnerstag Sicherheitskräfte auch in Niedersachsen in Einsatz. Es habe Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaßnahmen bei einer Person im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Osnabrück gegeben, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Hannover. Eine Festnahme sei aber nicht erfolgt.

Zuvor hatte das Bundesinnenministerium mitgeteilt, dass es im Zusammenhang mit dem Verbot der Terrororganisation Hamas und des internationalen Netzwerks Samidoun in Deutschland am Donnerstag mehrere Objekte in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein durchsucht worden sein. Das Ministerium hatte Anfang November ein Betätigungsverbot für die Hamas und ein Vereinsverbot für Samidoun ausgesprochen.