Halle - In Halle soll am Dienstagnachmittag eine Person von einem Balkon in die Luft geschossen haben. Daraufhin habe die Polizei einen größeren Einsatz eingeleitet, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Tatverdächtige sei kurze Zeit später in der näheren Umgebung aufgefunden worden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnte laut Polizei keine Schusswaffe gefunden werden. Zeugen hatten den Angaben zufolge angegeben, mindestens einen Schuss gehört zu haben. Die Polizei ermittelt nun.