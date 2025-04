In Berlin-Mitte ist die Polizei in der Nacht im Einsatz: Eine Person wird mit einem Messer verletzt - der Täter flieht.

Berlin - Mit einem Messer ist eine Person in einer Berliner Straßenbahn in der Nacht verletzt worden - der Täter ist noch immer flüchtig. Die verletzte Person, zu deren Alter und Geschlecht die Polizei bislang keine Angaben machen konnte, sei aufgrund einer Stichwunde am Oberarm zunächst von Polizeieinsatzkräften erstversorgt und schließlich von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die Polizei mitteilte.

Das Geschehen ereignete sich den Angaben nach in Berlin-Mitte. Genauere Hintergründe der Tat seien bislang unklar. Die Polizei ermittle nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung.