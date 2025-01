Spezialkräfte der Polizei nehmen in Südhessen einen Mann fest, der in einer Bankfiliale eine Person gegen ihren Willen festgehalten hat. Einzelheiten sind bisher unklar.

Rimbach - Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in einer Bankfiliale im südhessischen Rimbach eine andere Person über mehrere Stunden in seiner Gewalt hatte. Die zuvor von ihm festgehaltene Person befinde sich in Obhut der Polizei, teilte das Polizeipräsidium Südhessen auf der Plattform X mit. Der Einsatz sei beendet. Nähere Einzelheiten dazu waren zunächst nicht bekannt.Der Mann war am Morgen gegen 8.00 Uhr in das Bankgebäude eingedrungen und hatte dort eine Person gegen ihren Willen festgehalten, wie die Polizei mitgeteilt hatte, ohne von einer Geiselnahme zu sprechen. Es seien auch Spezialkräfte der Polizei im Einsatz gewesen. Der Bereich um die Bankfiliale war weiträumig abgesperrt worden.

Zu Einzelheiten der Tat hielt sich ein Sprecher zunächst bedeckt. Er machte keine Angaben dazu, ob der Mann bewaffnet war. Auch zur Identität der festgehaltenen Person und zum Motiv des Mannes äußerte sich der Polizeisprecher nicht. So blieb zunächst auch unklar, ob der Mann in der Bankfiliale Geld erbeuten wollte. Nach Angaben der Volksbank auf ihrer Homepage ist diese Filiale dienstags eigentlich für die Öffentlichkeit geschlossen.

Von einer Geiselnahme sprechen Kriminologen dann, wenn ein Täter Forderungen erhebt und etwas zu erpressen versucht, indem er eine andere Person gegen ihren Willen an einem Ort festhält. Juristisch gesehen handelt es sich um Freiheitsberaubung, die Geiselnahme wäre eine besondere Form davon.

Rimbach befindet sich im Landkreis Bergstraße nicht weit von der Landesgrenze zwischen Hessen und Baden-Württemberg. Die Odenwald-Gemeinde mit rund 8800 Einwohnern liegt rund 30 Kilometer nordöstlich von Mannheim. Die Bundesstraße 38 zwischen Weinheim und Fürth im Odenwald ist am Tatort in Rimbach gesperrt.