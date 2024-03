Viel zu schnell fährt ein zur Festnahme ausgeschriebener Autofahrer bei Wildeshausen an einem anderen Wagen vorbei. Was er nicht bemerkt: Es handelt sich um eine zivile Streife der Autobahnpolizei.

Per Haftbefehl gesuchter Mann überholt Streife: Festnahme

Wildeshausen - Wegen eines unvorsichtigen Überholvorgangs hat die Polizei bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) einen per Haftbefehl gesuchten Autofahrer ausfindig gemacht. Der 38-Jährige hatte am späten Donnerstagabend außerorts eine Zivilstreife der Autobahnpolizei überholt und war mit einer Geschwindigkeit von rund 160 Kilometern pro Stunde davongefahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 38-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben war. Er soll einem Polizeisprecher zufolge bereits mehrere Straftaten im Straßenverkehr begangen haben. Auch hatte sein Auto keine Zulassung. Da der Mann die nötige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er stattdessen in ein Gefängnis gebracht.